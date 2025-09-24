En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN
Près de Bernay. Une sexagénaire en urgence absolue après avoir été percutée par une voiture

Sécurité. Une voiture a percuté un piéton, mardi 23 septembre à Fontaine-l'Abbé. Une femme de 68 ans, en urgence absolue, a été transportée au CHU de Rouen.

Publié le 24/09/2025 à 08h31 - Par Gilles Anthoine
Une femme de 68 ans a été renversée par une voiture à Fontaine-l'Abbé. Elle a été transportée en urgence absolue vers le CHU de Rouen. - Lilian Fermin

Une voiture a percuté un piéton mardi 23 septembre peu avant 22h, rue de la Fausse Acre à Fontaine-l'Abbé.

7 sapeurs-pompiers sur les lieux

La conductrice de la voiture, une femme de 76 ans, a été choquée. Il n'a pas été nécessaire de la transférer à l'hôpital. Le piéton était une femme de 68 ans. En urgence absolue, elle a été transportée médicalisée par le Smur de Bernay vers le CHU de Rouen.

L'intervention a mobilisé 7 sapeurs-pompiers qui ont assuré les premiers soins et le balisage de l'accident.

