Près de Bernay. Une sexagénaire en urgence absolue après avoir été percutée par une voiture

Une voiture a percuté un piéton mardi 23 septembre peu avant 22h, rue de la Fausse Acre à Fontaine-l'Abbé.

7 sapeurs-pompiers sur les lieux

La conductrice de la voiture, une femme de 76 ans, a été choquée. Il n'a pas été nécessaire de la transférer à l'hôpital. Le piéton était une femme de 68 ans. En urgence absolue, elle a été transportée médicalisée par le Smur de Bernay vers le CHU de Rouen.

L'intervention a mobilisé 7 sapeurs-pompiers qui ont assuré les premiers soins et le balisage de l'accident.