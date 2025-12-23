Manche. Cadeaux de Noël moins chers : et si vous offriez des cadeaux d'occasion ?

Il ne reste plus quelques heures pour acheter des cadeaux. Si vous n'avez pas d'idée, pourquoi ne pas offrir un cadeau de seconde main ? Selon un baromètre Rakuten France – Ipsos, paru le 16 décembre, presque un Français sur deux pourrait offrir un cadeau d'occasion cette année. A Cherbourg, les habitants ont déjà fait le pas. "On a pris des jouets, une grue et des vélos d'occasion pour les petits-enfants", s'exclame Marie. Cette grand-mère a franchi le pas de la seconde main "pour la planète". Recevoir un produit déjà utilisé n'est plus aussi tabou. 49 % des Français interrogés seraient ravis, comme Mireille. "Mon fils m'a déjà offert un téléphone reconditionné, au lieu d'acheter du neuf. Cela m'a plu", explique-t-elle.

Un filon pour les commerces

Plusieurs commerçants ont aussi fait ouvert leur boutique à la seconde main. L'enseigne Eram, dans le centre-ville, propose depuis deux ans un rayon de chaussures de seconde main, apportés par les clients, et depuis un an une gamme de chaussures reconditionnées, rénovées en atelier de l'entreprise. "On a une clientèle qui vient uniquement pour ces produits, surtout pour le reconditionné", remarque une des vendeuses, Fanny. Les clients font aussi des économies. "En général, les chaussures reconditionnées sont à 40 à 50 % moins cher que les modèles neufs", poursuit Fanny.

Les chaussures d'occasion ou de seconde main, sont moins cher que les modèles neufs. - Julien Rojo

Les chaussures déjà utilisées sont nettoyées, avant leur revente. - Julien Rojo

"Les gens recherchent une pièce unique"

Certains ont fait de la seconde main le cœur de leur activité. C'est le cas de la friperie Les Frippounes, qui a déménagé depuis novembre devant les Halles de Cherbourg. Son propriétaire Laouar Moussah a ouvert sa boutique depuis cinq ans. 'Il y a 30 ans, c'était plus dirigé vers des gens qui n'avaient pas vraiment d'argent. Maintenant cela s'est démocratisé, les gens recherchent une pièce unique, une pépite". Offrir un cadeau d'occasion à Noël n'est plus un tabou, d'après lui. "On peut s'habiller en friperie, et cela n'est pas écrit sur les vêtements que cela en sort", conclut le marchand.