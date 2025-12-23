Manche. Cadeaux de Noël moins chers : et si vous offriez des cadeaux d'occasion ?

En ce moment Tant pis pour elle Charlotte CARDIN
Société. Vous allez peut-être recevoir un cadeau d'occasion à Noël. Le tabou d'offrir un objet déjà utilisé recule peu à peu en France. A Cherbourg, clients et commerçants ont franchi le pas de la seconde main.

Publié le 23/12/2025 à 12h25 - Par Julien Rojo
Laouar Moussah tient la boutique les frippounes à Cherbourg. Ses pulls de Noël sont l'un des produits les plus vendus en décembre. - Julien Rojo

Il ne reste plus quelques heures pour acheter des cadeaux. Si vous n'avez pas d'idée, pourquoi ne pas offrir un cadeau de seconde main ? Selon un baromètre Rakuten France – Ipsos, paru le 16 décembre, presque un Français sur deux pourrait offrir un cadeau d'occasion cette année. A Cherbourg, les habitants ont déjà fait le pas. "On a pris des jouets, une grue et des vélos d'occasion pour les petits-enfants", s'exclame Marie. Cette grand-mère a franchi le pas de la seconde main "pour la planète". Recevoir un produit déjà utilisé n'est plus aussi tabou. 49 % des Français interrogés seraient ravis, comme Mireille. "Mon fils m'a déjà offert un téléphone reconditionné, au lieu d'acheter du neuf. Cela m'a plu", explique-t-elle.

Un filon pour les commerces

Plusieurs commerçants ont aussi fait ouvert leur boutique à la seconde main. L'enseigne Eram, dans le centre-ville, propose depuis deux ans un rayon de chaussures de seconde main, apportés par les clients, et depuis un an une gamme de chaussures reconditionnées, rénovées en atelier de l'entreprise. "On a une clientèle qui vient uniquement pour ces produits, surtout pour le reconditionné", remarque une des vendeuses, Fanny. Les clients font aussi des économies. "En général, les chaussures reconditionnées sont à 40 à 50 % moins cher que les modèles neufs", poursuit Fanny.

Les chaussures d'occasion ou de seconde main, sont moins cher que les modèles neufs.Les chaussures d'occasion ou de seconde main, sont moins cher que les modèles neufs. - Julien Rojo

Les chaussures déjà utilisées sont nettoyées, avant leur revente.Les chaussures déjà utilisées sont nettoyées, avant leur revente. - Julien Rojo

"Les gens recherchent une pièce unique"

Certains ont fait de la seconde main le cœur de leur activité. C'est le cas de la friperie Les Frippounes, qui a déménagé depuis novembre devant les Halles de Cherbourg. Son propriétaire Laouar Moussah a ouvert sa boutique depuis cinq ans. 'Il y a 30 ans, c'était plus dirigé vers des gens qui n'avaient pas vraiment d'argent. Maintenant cela s'est démocratisé, les gens recherchent une pièce unique, une pépite". Offrir un cadeau d'occasion à Noël n'est plus un tabou, d'après lui. "On peut s'habiller en friperie, et cela n'est pas écrit sur les vêtements que cela en sort", conclut le marchand.

Les chaussures déjà utilisées sont nettoyées, avant leur revente. - Julien Rojo Les chaussures d'occasion ou de seconde main, sont moins cher que les modèles neufs. - Julien Rojo

Manche. Cadeaux de Noël moins chers : et si vous offriez des cadeaux d'occasion ?
