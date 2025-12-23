Près de Bayeux. Un train percute un animal : grosse perturbation entre Caen et Cherbourg

La circulation entre Caen et Cherbourg est encore bien perturbée ce mardi 23 décembre matin. Hier, vers 18h45, un train a percuté un animal dans le secteur de Bayeux. Le conducteur a constaté des dégâts sur son train, ne permettant pas de circuler en sécurité. Conséquence, le trafic a été fortement perturbé dans le secteur.

Le trafic perturbé jusqu'à 10h ce matin

De nombreux trains ont été supprimés, d'autres reportés, tandis que les voyageurs coincés sur les voies patientaient. Un bus est finalement venu les chercher vers 20h45.

C'est à 23h seulement que la SNCF communiquait l'évacuation terminée du train en question. Quatre heures après la collision, les circulations pouvaient ainsi reprendre dans les deux sens sur la ligne Cherbourg-Caen, mais seulement sur une seule voie.

Ce mardi 23 décembre matin, "La circulation des trains se fait toujours sur une seule voie de manière alternée entre Lison et Caen", indique la SNCF, qui envisage un retour à la normale à 10h. De ce fait, de nombreux trains sont supprimés, ou reportés. Retrouvez toutes les conditions de circulation ici.