Seine-Maritime. La circulation des trains perturbée sur la ligne Paris - Le Havre

Sécurité. Une voiture a fait des tonneaux et a percuté une barrière de passage à niveau à Pavilly, lundi 22 décembre. Le trafic SNCF est perturbé sur la ligne Paris - Le Havre.

Publié le 22/12/2025 à 08h52 - Par Gilles Anthoine
Une voiture a percuté un passage à niveau à Pavilly, perturbant la circulation des trains sur la ligne Paris Le Havre (illustration). - Thomas Gourlin

Une voiture a fait des tonneaux et a percuté la barrière du passage à niveau n° 48 à Pavilly, près de Rouen, lundi 22 décembre vers 1h.

A l'intérieur du véhicule se trouvaient quatre personnes. Elles ont été légèrement blessées et transportées vers le CHU de Rouen.

Reprise attendue pour midi

Le véhicule ne se trouvait pas sur les voies ferrées et des débris y étaient présents. La circulation des trains sur la ligne Rouen- Le Havre a été coupée. Le trafic devrait reprendre ce lundi vers midi, impactant une trentaine de trains. La D143a reste fermée le temps des travaux.

