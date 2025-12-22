Seine-Maritime. La circulation des trains perturbée sur la ligne Paris - Le Havre

Une voiture a fait des tonneaux et a percuté la barrière du passage à niveau n° 48 à Pavilly, près de Rouen, lundi 22 décembre vers 1h.

A l'intérieur du véhicule se trouvaient quatre personnes. Elles ont été légèrement blessées et transportées vers le CHU de Rouen.

Reprise attendue pour midi

Le véhicule ne se trouvait pas sur les voies ferrées et des débris y étaient présents. La circulation des trains sur la ligne Rouen- Le Havre a été coupée. Le trafic devrait reprendre ce lundi vers midi, impactant une trentaine de trains. La D143a reste fermée le temps des travaux.