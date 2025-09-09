En ce moment I kissed a girl Katy PERRY
Eure. Un jeune homme mortellement percuté par un train, 230 passagers bloqués

Sécurité. Un jeune homme de 19 ans est mort percuté par un train, lundi 8 septembre en gare de Pont-de-l'Arche. Les 230 passagers du train sont restés bloqués pendant deux heures et demie.

Publié le 09/09/2025 à 08h44, mis à jour le 09/09/2025 à 09h04 - Par Gilles Anthoine
Eure. Un jeune homme mortellement percuté par un train, 230 passagers bloqués
Le trafic SNCF a été interrompu entre Oissel et Val-de-Reuil. Un jeune homme de 19 ans a été mortellement heurté par un train en gare de Pont-de-l'Arche. - Le Courrier Cauchois

Le trafic SNCF a été fortement perturbé lundi 8 septembre dans la soirée sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.

Un jeune homme de 19 ans a été heurté par un train vers 18h30 en gare de Pont-de-l'Arche. Tous les passagers du train, 230 voyageurs, sont restés bloqués à l'intérieur, le temps pour les forces de l'ordre de mener leur enquête. Ils ont été libérés vers 21h. La SNCF a mis en place un numéro vert d'assistance psychologique pour les voyageurs qui en ressentent le besoin. Il s'agit du 0 800 120 821 (gratuit de 9h à 20h).

Un passage à niveau vandalisé

Le trafic ferroviaire a dû être interrompu entre Oissel et Val-de-Reuil. Les trains ont été détournés par Serqueux-Gisors, entraînant des retards. Le trafic a pu reprendre vers 21h30 mais partiellement. Parallèlement à l'incident en gare de Pont-de-l'Arche, un passage à niveau a été vandalisé sur le secteur de Gisors. Les agents de la SNCF l'ont remis en fonction vers 22h.

