Caen. Un enfant de 7 ans chute du 3e étage d'un immeuble

Sécurité. Grosse frayeur ce jeudi 23 octobre 2025. Un enfant, âgé de 7 ans, a fait une chute depuis le 3e étage d'un immeuble à Caen. Ses blessures ne sont que légères.

Publié le 24/10/2025 à 08h49 - Par Jimmy Joubert
Les pompiers ont porté secours à un enfant de 7 ans, après une chute du 3e étage d'un immeuble. - Illustration

L'issue aurait pu être dramatique. Dans le quartier de la Folie-Couvrechef à Caen, un jeune garçon âgé de 7 ans a fait une chute du 3e étage d'un immeuble. Il était aux alentours de 16h45 quand l'accident s'est produit.

Une enquête de police est en cours

Rapidement mobilisés, les pompiers indiquent que la jeune victime a été transportée en urgence relative au CHU de Caen. Il s'en sort avec une blessure à la cheville et "une grosse frayeur".

On ignore encore les circonstances de cette chute. Une enquête de police est en cours.

