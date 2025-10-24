Caen. Un enfant de 7 ans chute du 3e étage d'un immeuble

L'issue aurait pu être dramatique. Dans le quartier de la Folie-Couvrechef à Caen, un jeune garçon âgé de 7 ans a fait une chute du 3e étage d'un immeuble. Il était aux alentours de 16h45 quand l'accident s'est produit.

Une enquête de police est en cours

Rapidement mobilisés, les pompiers indiquent que la jeune victime a été transportée en urgence relative au CHU de Caen. Il s'en sort avec une blessure à la cheville et "une grosse frayeur".

On ignore encore les circonstances de cette chute. Une enquête de police est en cours.