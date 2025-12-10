Caen. Ecoles, Millénaire, impôts… La Ville présente son budget 2026

En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Economie. Le maire de Caen Aristide Olivier et Michel Le Lan, adjoint chargé des finances, ont présenté le budget prévisionnel 2026 de la municipalité ce mercredi 10 décembre.

Publié le 10/12/2025 à 17h12 - Par Lilian Fermin
Michel Le Lan, maire adjoint à Caen chargé des finances, présentait le budget prévisionnel 2026 de la commune ce mercredi 10 décembre.

"Tous les indicateurs sont au vert", affirme Aristide Olivier, le maire de Caen, au sujet des finances de la Ville. Une situation qu'il explique par "une gestion rigoureuse du quotidien" et "de l'anticipation". Ce mercredi 10 décembre, il présentait, en compagnie de son adjoint chargé des finances Michel Le Lan, le budget prévisionnel 2026 de la Ville. Les taux d'imposition ne seront pas augmentés, comme depuis 2020.

L'éducation, principale cible de l'investissement

En 2026, la municipalité investira ainsi 37 millions d'euros. "Un chiffre élevé", d'après le maire, qui pointe la place de l'éducation en tant que premier bénéficiaire de cet effort budgétaire. Les montants les plus importants concernent notamment la reconstruction d'écoles, comme celles Puits Picard ou des Vikings. Le raccordement au réseau de chaleur urbain, la rénovation énergétique de bâtiments, le réaménagement de l'ancienne bibliothèque, la création de parcs urbains ou divers travaux constituent une autre partie de ces investissements.

On y apprend par exemple que sur 5 ans, le Parc des expositions bénéficiera de rénovations chiffrant à 1,7 million d'euros, que 535 000€ seront consacrés au stade Michel d'Ornano, ou encore que la rénovation de l'église du Vieux-Saint-Sauveur coûtera en 2026 plus de 950 000€ à la municipalité.

Résultat historique du Zénith

Pour consentir à ces investissements, Caen peut compter sur quelques recettes qui parfois augmentent, comme celle du Zénith, avec 60 000€ en plus par rapport à l'année précédente. "La salle réalise les meilleurs résultats de son histoire", félicite Aristide Olivier. Parmi les dépenses en moins, les 600 000€ consacrés au passage du Tour de France ou encore l'économie de 500 000€ d'électricité, de carburant, de gaz ou de fuel sont mis en avant.

Des dépenses encore liées au Millénaire en 2026

Parmi tous ces chiffres, un peut étonner à première vue : la Ville dépensera 950 000€ en 2026 dans le cadre du Millénaire de Caen, qui s'interrompt bien le 21 décembre 2025. Tout est normal selon le maire, qui assure qu'il n'y a pas de dérapage budgétaire lié à ces festivités. "Le budget n'a pas bougé depuis le début, c'est un étalement des crédits. Nous avons commencé à financer le Millénaire dès 2022."

Comprenez que la mairie finira de payer ses diverses factures en 2026, ainsi que les salaires de certains membres du GIP qui poursuivront leurs missions pendant encore quelques mois, avant de tirer un trait définitif sur cette année particulière. Les différents événements du Millénaire auront nécessité un budget global compris entre 11 et 12 millions d'euros. Grâce à plusieurs subventions, le budget total pour la Ville s'élève à 8,3 millions d'euros.

