Caen. Les écoles Duc Rollon et Puits Picard font peau neuve

Les écoles Duc Rollon et Puits Picard vont bientôt se transformer. Le premier projet, estimé à environ 5 millions d'euros, consiste en la fusion de l'école maternelle Duc Rollon avec l'école primaire Bicoquet, aujourd'hui éloignées de quelques rues. "L'idée est de regrouper l'ensemble des élèves sur le site de l'école Duc Rollon pour offrir un meilleur accueil aux enfants et aux équipes pédagogiques", confie Amandine François-Goguillon, adjointe au maire en charge de l'éducation. Une fois les extensions construites, début 2026, l'école Duc Rollon accueillera quatre classes élémentaires et deux classes de maternelle.

Le deuxième projet concerne l'école primaire Puits Picard, qui prendra place, en septembre 2026, dans un nouveau complexe comprenant aussi une maison de quartier et un centre d'animation. "Au-delà d'une école, c'est un projet plus complet pour le quartier Saint-Jean-Eudes qui est en pleine évolution", poursuit l'élue. Les nouveaux bâtiments accueilleront six classes de cycle élémentaire ainsi que quatre classes de maternelle.