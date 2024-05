Près de Caen. Une classe de CM2 récompensée pour son engagement contre le cyberharcèlement

Les CM2 de l'école Pierre-Mendès-France de Cuverville ont remporté le prix spécial cyberharcèlement de la 11e édition du concours régional "Non au harcèlement", qui concerne directement les élèves du CP au lycée. Dans une vidéo de deux minutes, les élèves de Cuverville se mettent en scène et évoquent les solutions contre le cyberharcèlement, notamment le Programme de lutte contre le harcèlement à l'école (pHARe) mis en place en 2021 et accessible par téléphone au 3018.

Ce prix permet à l'école calvadosienne d'être sélectionnée pour le concours national "Non au harcèlement". Le prix coup de cœur académique revient à un collège de l'Eure. Les vidéos sont accessibles sur le site internet de l'académie de Normandie.