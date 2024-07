Caen. Des aménagements pour rendre la Presqu'île plus attractive

Il y a tout juste un an, la Communauté urbaine de Caen la Mer lançait une étude destinée à simuler l'impact de la hausse du niveau de la mer sur la basse-vallée de l'Orne, après les prévisions inquiétantes du GIEC. Conséquence, le projet d'écoquartier sur la Presqu'île de Caen, visant à accueillir des logements et une importante activité économique, a été mis en pause.

"Ne pas laisser le site à l'abandon"

En attendant les résultats de l'étude, la Presqu'île de Caen va tout de même connaître des aménagements. "Il nous semblait important de ne pas laisser le site à l'abandon, confie Emmanuel Renard, vice-président de Caen-la-Mer. Ce sont des espaces importants. Ils accueillent les croisières et peuvent aussi être des destinations pour les habitants de l'agglomération", poursuit-il.

Les aménagements du Nouveau Bassin devraient voir le jour en 2025, lors des festivités du millénaire de la ville de Caen. Au total, 8 hectares sont à travailler. Environ 2,5 hectares de végétalisation seront par exemple ajoutés aux 2,5 hectares déjà existants. Un projet sobre, au budget de 3,5 millions d'euros. "On va poser des structures pour les mobilités douces et retrouver beaucoup de nature. L'idée est de complètement changer le visage de ce territoire qui n'est, aujourd'hui, pas très gratifiant", explique le paysagiste et chef de projet, Christophe Cozette. "Pour l'instant, on remet une structure de base pour réparer et remettre en lumière ce qui est beau", continue-t-il. Les grues, les chemins de fer ou encore les tonneaux, emblèmes du passé du site, seront ainsi conservés et mis en valeur.