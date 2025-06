Caen. A quoi ressemblera le futur jardin République ? 

Les grandes lignes du jardin République, projet qui se substitue à celui de Halles Gourmandes sur l'ancien parking République, commencent à se dessiner, après une phase de concertation en ligne, où les habitants pouvaient soumettre des idées quant à l'aménagement de ce jardin. De ce qui en ressort, l'endroit se veut végétal, familial, et convivial. La Ville mise sur ce jardin pour en faire le nouveau "poumon vert en cœur de centre-ville", et valoriser le patrimoine environnant, notamment le parvis Notre-Dame de la Gloriette.

La création d'une grande aire de jeux pour les enfants, la présence d'une grande pelouse, ou encore la construction d'une serre-café font partie des souhaits formulés sur le questionnaire en ligne. Au total, le jardin s'étendra sur 8 000m2, dont 3 500m2 de pelouse et 2 500m2 occupés par des arbustes et vivaces. La circulation et le stationnement seront par ailleurs modifiés sur les voies environnantes, comme avec par exemple la mise en place d'un parking en épi. Ces changements ne rentreront en vigueur qu'au début des travaux, en 2028.