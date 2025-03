Caen. Le projet de Halles gourmandes définitivement abandonné, un jardin végétalisé attendu

Le projet de Halles gourmandes sur le parking République appartient désormais au passé. Après neuf ans d'attente et de rebondissements, la Ville de Caen a tranché : l'espace sera finalement transformé en un jardin végétalisé, baptisé "Jardin République".

Une décision attendue face à une lassitude générale

Depuis des années, les Caennais ont vu se succéder les palissades et les retards sur ce projet. Peu se souvenaient encore des contours précis des Halles gourmandes initialement prévues. "Il fallait refuser l'immobilisme", justifie le maire de Caen Aristide Olivier sur sa décision.

La bataille juridique aura finalement eu raison du projet, engendrant au passage des coûts importants pour la collectivité, qui vont "être évalués par un expert dans les deux prochains mois", précise le maire.

Une concertation citoyenne pour imaginer le futur jardin

Afin d'impliquer les habitants dans l'aménagement du site, la Ville de Caen lance une concertation ouverte. Les Caennais sont invités à venir dessiner ensemble leur jardin, en intégrant à la fois des éléments végétaux, patrimoniaux et des aménagements favorisant la déambulation et les rencontres familiales. Trois phases de concertation auront lieu les 22 avril, 5 mai et 6 mai prochains pour recueillir les avis et idées des habitants.

Un projet de Halles gourmandes toujours dans les cartons

Si les Halles gourmandes ne verront pas le jour sur le parking République, son intérêt demeure aux yeux du maire, qui promet de relancer l'idée à l'occasion des prochaines municipales. "Ce projet a un véritable intérêt pour l'attractivité du centre-ville. Il trouvera sa place dans un autre lieu et un autre contexte", précise-t-il.

En attendant, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour cet espace en plein centre-ville. Après presque une décennie d'incertitudes, les Caennais verront enfin un projet se concrétiser sur le parking République.