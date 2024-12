Caen. Futures Halles Gourmandes place de la République : un recours déposé, verront-elles le jour ?

"Je ne suis pas du tout contre ce projet, mais pas à cet endroit-là." C'est un projet polémique, aux nombreux rebondissements : construire une Halle Gourmande place de la République, dans le centre-ville de Caen. Avec ces mots, Xavier Le Coutour exprime son opposition au projet. Ancien adjoint à l'urbanisme, aujourd'hui dans l'opposition à la mairie, "ils oublient que c'est un endroit historique, et qu'il y a des conséquences à cette construction". Huit ans qu'il combat ce projet, il vient de déposer, jeudi 5 décembre, un recours contentieux contre le permis de construire, "après l'échec du gracieux".

Des raisons environnementales

Xavier Le Coutour avance trois raisons, toutes "environnementales et majeures". La première, "la place est déjà un îlot de chaleur, que l'abattage des arbres a aggravé. Ça peut devenir dangereux pour la santé". Il souhaite en faire un lieu de nature, sanctuarisé. Ensuite, place de la République, les nappes phréatiques sont à seulement deux mètres de profondeur. Cela créerait une grande instabilité d'"accueillir un endroit aussi lourd, et on abîmerait tous les monuments historiques autour, eux-mêmes déjà instables (Gloriette, hôtel de Banville…)". Enfin, cette place est une zone inondable, "donc inconstructible".

La place Courtonne comme alternative

L'élu caennais depuis 30 ans propose une autre solution. "Je ne suis pas contre la construction de ces Halles, mais pas ici." Il propose la place Courtonne, "où se trouvaient les anciennes Halles, c'est un hub de transport, et un lien entre le centre-ville et la Presqu'île". Il conclut qu'il n'est donc pas une opposition stérile et politique, mais que le projet a des défaillances. "Si le maire retire le projet, je retirerai évidemment tous les recours, qui n'auraient plus de raison d'être." Le projet est suspendu le temps du recours.