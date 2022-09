Caen. Place de la République : "La halle gourmande sera centrale"

Nouveau rebondissement dans le feuilleton du projet de rénovation de la place de la République à Caen. Alors qu'elle a suscité de nombreuses polémiques, il va y avoir du changement, comme l'a annoncé le maire de Caen Joël Bruneau, lors du dernier conseil municipal en juin dernier.

Pas de parking souterrain

"Les porteurs du projet nous ont proposé quelque chose de différent", assure Joël Bruneau. Ce qui change : le terrain n'est plus à vendre, la Ville reste propriétaire. Un accord a été trouvé entre le promoteur Sedelka et Jel Diffusion (Printemps) et la municipalité "sous forme d'un bail emphytéotique". Dans ce projet, la halle gourmande reste "centrale" et va même constituer "l'essentiel du projet". "C'était très innovant en 2014, mais ça serait un comble qu'une ville comme Caen n'ait pas de halle gourmande. C'est une vraie locomotive qui permet de renforcer le commerce de centre-ville", assure l'édile.

En revanche, le projet du parking souterrain sous la halle gourmande est abandonné "en raison d'une évolution technique et juridique".