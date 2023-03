Caen. Place de la République : à quoi va ressembler la future halle gourmande ?

C'est un projet qui a connu bien des rebondissements. Évoquée dès 2014, la construction d'une halle gourmande sur la place de la République, à Caen, s'affine un peu plus. Les porteurs de projet (Secoprom et Toscaleo Conseil) en ont présenté les esquisses lundi 27 mars. Le bâtiment sera trois fois plus petit que le projet initial. D'une surface de 6 500 m2, cet ensemble conçu sur deux niveaux abritera en point central une halle gourmande au rez-de-chaussée, d'une surface d'environ 2 000 m2 avec une grande hauteur sous plafond. Il est prévu que 25 stands de restauration s'y installent. La gastronomie locale sera à l'honneur. Trois à quatre commerces devraient aussi voir le jour en pied d'immeuble du côté de la rue Jean Eudes.

Voici à quoi pourrait ressembler l'intérieur de la halle gourmande. - Cabinet d'architectes Viguier

À l'étage, on y trouvera une crèche de 200 m2, un espace bien-être et salle de sport, un ou deux restaurants d'une surface totale de 600 m2 ainsi que des bureaux (1 000 m2) pour des entreprises. Des terrasses paysagères seront aussi créées en retrait au niveau 1. Ce bâtiment, dont les porteurs de projet veulent en faire "un lieu emblématique dans le cœur de ville", se distinguera par une entrée majestueuse de 12 m de haut. La rue Georges Lebret, entre la Halle gourmande et la place de la République, deviendra donc piétonne. Le permis de construire devrait être déposé d'ici la fin mai. Les travaux de construction vont durer 18 mois pour une ouverture prévue pour la fin d'année 2026.

Le projet sera soumis au vote du conseil municipal de la Ville de Caen lundi 27 mars.