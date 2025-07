Basket. L'USBD Alençon ambitionne de poursuivre l'aventure en NF1 malgré la rétrogradation

Malgré la décision de la chambre d'appel de la Fédération française de basket-ball (FFBB) de rétrograder son équipe féminine professionnelle en championnat régional, l'USBD Alençon garde le cap. La direction du club a entamé les démarches pour "trouver une solution la plus pérenne possible pour la continuité du club dans son ensemble".

Le National 1 en ligne de mire

La décision de rétrogradation, rendue définitive le 18 juillet dernier, a redistribué les cartes de l'avenir du club. Pourtant, la direction de l'USBDA61 reste mobilisée. Une demande a été déposée auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour permettre au club d'évoluer en championnat de France de National féminine 1 (NF1) pour la saison 2025-2026. "Cette décision permet au club de bâtir sur des fondements solides financièrement et de voir son avenir plus sereinement", explique le club dans un communiqué. Si cette demande est acceptée, les joueuses accueilleront toute la saison leurs adversaires à Anova, antre des derniers matchs de Ligue 2 féminine.

Par ailleurs, les licenciés de tous les niveaux du club sont attendus à la rentrée, le club précisant la validation des "engagements des équipes dans les divisions départementales et régionales".