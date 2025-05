[Photos] Basket. Fin d'une saison "exceptionnelle" pour les féminines de l'USBD Alençon

C'est terminé. Après avoir réussi l'exploit de se hisser en demi-finale des playoffs pour leur première saison en Ligue 2 féminine, les joueuses de l'USBD Alençon se sont inclinées 45-57 face à Montbrison, mercredi 30 avril. Déjà vaincues lors du match aller, les Alençonnaises sont éliminées et ne peuvent plus rêver d'une finale. "On est triste mais dans quelques jours, on pensera différemment, réagit le président de l'USBDA, Christophe Gandini. C'est la première fois qu'un promu joue une demi-finale pour sa première saison. C'est exceptionnel", poursuit-il.

Christophe Gandini fier de ses joueuses malgré la défaite

Les 45 points marqués par l'USBDA n'auront pas suffi...

Les féminines de l'USBDA ont encore joué devant un public en feu à Anova, mercredi 30 avril.

"Plus beaucoup d'essence"

Les occasions n'ont pourtant pas manqué côté alençonnais. Touchée à la cheville, Cassandra Vetu n'a pas pu disputer la deuxième mi-temps du match. "Il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le réservoir, sourit la capitaine de l'USBDA. Je pense qu'il faut retenir la saison aboutie que l'on a réalisée. Le sentiment qui prédomine, c'est la fierté même si on aurait aimé finir sur une meilleure note à domicile, poursuit-elle. Plus de 2 100 personnes étaient encore présentes au Parc des expositions Anova, pour ce dernier match.

Cassandra Vetu Campos (à gauche) n'a pas pu aller jusqu'au bout de la rencontre.

Les joueuses de l'USBDA ont eu des occasions mais ont manqué de réussite.

"On ne pensait pas aller jusque-là"

Après avoir terminé sixièmes lors de la saison régulière, les joueuses de l'USBDA ont profité de leurs matchs de playoffs pour prendre de l'expérience. "L'objectif, c'était le maintien. On ne pensait pas du tout aller jusque-là en début de saison, témoigne Cassandra Vetu. On a joué sans pression, on a pris tous les bonus qu'on pouvait prendre. Je ne dis pas que l'on va monter la saison prochaine mais au moins on a pris de l'expérience", conclut-elle.

Les réflexions sur la prochaine saison attendront. Désormais, place aux vacances pour les joueuses de l'USBDA !

Cassandra Vetu Campos revient sur la saison de l'USBDA

Les Alençonnaises avaient tout de même le sourire et ont salué leur public, au Parc Anova.