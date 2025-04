Basket. L'USBD Alençon et l'USO Mondeville se qualifient en demi-finale des playoffs de Ligue 2

Les deux équipes normandes devaient jouer la belle, et les deux l'ont emportée. Samedi 19 avril se déroulait le match 3 des quarts de finale des playoffs de Ligue 2 féminine de basket. L'USO Mondeville et l'USBD Alençon poursuivent l'aventure, et font désormais partie du dernier carré.

Gros carton de la part de Mondeville

Battues à l'extérieur de peu mercredi, les Mondevillaises se sont bien rattrapées à domicile, bénéficiant de l'avantage du terrain. Elles ont fait imploser Feytiat sur le score de 86-53. Un match totalement maîtrisé, qui leur permet donc d'accéder aux demi-finales, face à un adversaire redoutable.

Elles affronteront Toulouse, qui a terminé la saison régulière à la première place du classement. Le premier match sera là-bas, le week-end prochain. La deuxième rencontre se jouera à la Halle Bérégovoy le 30 avril. S'il est nécessaire de disputer une belle, ce sera en revanche sur le parquet toulousain.

Le conte de fées alençonnais se poursuit

Pour sa première saison en Ligue 2, l'USBD Alençon impressionne. Après un maintien obtenu assez tôt dans la saison, les Ornaises sont allées chercher une qualification en playoffs. Les voilà maintenant dans le dernier carré, en ayant éliminé l'équipe qui a conclu la phase régulière à la deuxième place du classement ! Sur le terrain du Pays Voironnais, les Alençonnaises se sont imposées 67-80, et ont renversé la vapeur, alors qu'elles avaient perdu le premier match, puis gagné le second à domicile.

Lors du prochain tour, elles feront face à Montbrison, troisième du classement, sans avoir l'avantage du terrain, à nouveau. Premier match le week-end prochain également, puis rendez-vous à Anova, dans une salle qui s'annonce bouillante, le 30 avril.

La Normandie a deux chances sur quatre d'envoyer une équipe en Wonderligue, l'élite du basket féminin. C'est ce qui attend l'équipe qui ira au bout de ces playoffs.