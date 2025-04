Basket. Les play-offs débutent : objectif Wonderligue pour l'USO Mondeville

La saison régulière de Ligue 2 ne s'est pas terminée comme elles l'auraient souhaité. Mais la dernière défaite, le 5 avril face à Saint-Amand, ne doit pas gâcher l'essentiel : les joueuses de l'USO Mondeville (USOM) vont participer aux play-offs pour la montée en Wonderligue, l'élite du basket féminin, débutent. Les basketteuses calvadosiennes abordent ce rendez-vous avec satisfaction, après une belle saison régulière. Morgan Debrosse, entraîneur des Lionnes, rappelle qu'il y "avait un groupe jeune et une nouvelle philosophie offensive. Au final, ça a marché". En effet, l'USOM a terminé 4e, après avoir passé la majeure partie de la saison à la première ou deuxième place. Léger regret tout de même, "il y a eu certains matchs qu'on aurait dû accrocher et on ne l'a pas fait, de temps en temps par inexpérience, de temps en temps par insuffisance", développe le coach.

Un groupe soudé

La saison régulière est désormais derrière les Mondevillaises, qui ouvrent un nouveau chapitre, avec un effectif presque à 100% grâce au staff médical et aux préparateurs physiques. "C'est notre saison et il faut partir avec les bons éléments dans ces play-offs", souligne Morgan Debrosse, qui peut compter sur une équipe très soudée. Joelly Belleka, la capitaine de l'USOM, l'assure : "On a un bon groupe et c'est de bon augure pour les play-offs." Pour la joueuse, "c'est important d'avoir une bonne cohésion à ce moment de la saison". Les play-offs, c'est "un nouveau championnat", confie le coach. "La position à laquelle tu as terminé en saison régulière ne veut rien dire. Toutes les équipes vont se battre pour tenter de remporter le titre", ajoute Joelly Belleka. Désormais, il n'y a donc plus le droit à l'erreur. Rendez-vous le samedi 12 et le mercredi 16 avril face à Feytiat pour les quarts de finale. En cas de belle, ce sera le 19 avril.