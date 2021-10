Mondeville. BASKET (1/4 Play-off, match 1): Mondeville défait mais solide à Villeneuve d'Ascq (82-76)

Une défaite encourageante samedi 1er avril 2017 pour l'USO Mondeville (Calvados) dans le match 1 des quarts de finale de Ligue Féminine à Villeneuve-d'Ascq (Nord). Battues 82-76, les filles de Romain L'Hermitte ont signé une belle prestation dans le Nord qui leur montre que le fossé n'est pas bien large entre les deux équipes.

Prenant un très léger avantage dans le premier quart (15-16), Mondeville a eu plus de difficultés dans le deuxième (25-17), qui a finalement été décisif pour l'ESBVA. Les deux équipes ayant de nouveau fait jeu égal en deuxième période (16-16 puis 26-27), Mondeville peut se satisfaire d'un match qui leur donne toutes les raisons d'espérer quelque chose au retour à Bérégovoy. "On s'est battues jusqu'au bout, le match se joue sur des petits détails mais on peut être fières de nous dans l'ensemble" a commenté la capitaine KB Sharp.

Un niveau très proche d'une équipe d'Euroligue

Le coach Romain L'Hermitte est lui aussi fier du match de ses joueuses : "On a fait plus que rivaliser, on a haussé notre niveau de jeu contre une équipe d'Euroligue. Il y a aussi un sentiment d'injustice pour Michelle Plouffe que les arbitres ont facilement sanctionnée. On aurait peut-être pu gagner si elle avait pu jouer tout le match." La joueuse canadienne n'a en effet pu jouer que 15 minutes en tout.

Le match 2 de ce quart de finale s'annonce bouillant à la Halle Bérégovoy samedi 8 avril 2017.

