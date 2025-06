Basket. Relégation de l'USBD Alençon : "On va se battre", réagit le président du club Christophe Gandini

"On est K.O", lance Christophe Gandini. Après une première saison en Ligue 2 féminine (LF2), l'USBD Alençon, dont il est le président, est reléguée administrativement en Ligue régionale. La sanction a été rendue publique jeudi 19 juin par la commission de contrôle de gestion de la Fédération française de basketball. Le club a fait appel de cette décision.

Un déficit financier est pointé du doigt. "On savait qu'on avait une situation financière qui était tendue de par les dépenses structurelles de la Ligue 2 qui n'ont pas été suffisamment couvertes par des rentrées d'argent", explique le dirigeant, qui ne souhaite pas chiffrer le manque.

"Si on avait démarré à Anova, nous ne présenterions pas un bilan négatif"

Avant le début de l'exercice 2024-2025, Christophe Gandini soulignait notamment la hausse "de 30 à 40%" de la masse salariale des joueuses par rapport à la saison précédente. Il faut ajouter "des déplacements plus importants" qu'en Nationale et "les playoffs qui ont coûté cher au club alors qu'ils n'étaient pas budgétisés".

Cependant, le président de l'USBDA trouve de l'espoir, notamment en sa nouvelle salle. "Depuis qu'on est à Anova, le club a une rentabilité", assure-t-il. Plus de 13 600 spectateurs ont été accueillis au parc des expositions en 6 matchs de LF2, l'une des "plus grandes affluences" du championnat selon l'USBDA. "Force est de constater que si on avait démarré à Anova dès le 1er octobre, nous ne présenterions pas un bilan négatif", appuie le dirigeant.

Christophe Gandini est "persuadé que le projet est viable", ainsi le club, qui n'a "pas été entendu par la commission financière", a fait appel de la décision et attend d'être entendu par la chambre d'appel de la Fédération. L'USBDA devrait être fixé mi-juillet. "On est K.O, mais on n'est pas mort, donc on va se battre", résume-t-il.

Un impact sur le plan sportif ?

Après avoir échangé avec son coach et son manager général dans la matinée de jeudi, Christophe Gandini confirme que "tout le monde est impacté pour l'instant", par cette annonce. De quoi remettre en cause le travail pour la saison prochaine ? "Non, répond le président. On a 6 joueuses qui sont sous contrat jusqu'au 30 juin avec une deuxième année de contrat. Tant que le club n'est pas rétrogradé définitivement, elles sont sous contrat avec le club. Et sur les 4 nouvelles joueuses qui devaient nous rejoindre, on verra au moment où on aura été au bout des décisions. Pour l'instant, on n'est pas encore en Régionale."