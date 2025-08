Manche. Quel bilan pour la fréquentation en juillet ?

Le mois de juillet vient de se refermer. Attitude Manche, l'agence d'attractivité du département a diffusé, mardi 5 août, un bilan touristique pour ce premier mois de période estivale. 52% des professionnels du tourisme jugent le mois satisfaisant. La première quinzaine avec la météo et le week-end du 14 juillet a été particulièrement porteuse, avec une fréquentation plus importante qu'en 2024. La deuxième quinzaine a été stable sur un an.

Les professionnels plébiscitent la météo ou encore la fidélité de la clientèle. Par contre, 75% d'entre eux notent une baisse du pouvoir d'achat. Les restaurateurs sont la catégorie la moins satisfaite, avec 63% d'entre eux qui notent une baisse de la fréquentation. Les perspectives pour le mois d'août, 46% des professionnels jugent les prévisions bonnes, 47% stables et 7% mauvaises.

D'où viennent les vacanciers ?

Top des vacanciers français

Ile-de-France Normandie Bretagne Pays de la Loire Hauts de France

Top des vacanciers étrangers