Saint-Valery-en-Caux. Fête de la mer et des marins, deux jours de festivités et de traditions

Loisir. Saint-Valery-en-Caux organise sa fête de la mer et des marins samedi 9 et dimanche 10 août. Au programme : marché artisanal, sorties en mer, concerts et la traditionnelle bénédiction et parade des bateaux.