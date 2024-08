Saint-Valery-en-Caux. Fête de la mer, entre tradition et animations

C'est un week-end festif et de tradition qui se prépare à Saint-Valery-en-Caux. La ville accueille sa fête de la mer du 9 au 11 août. Pendant ces trois jours, les visiteurs pourront profiter de concerts, de concours, de balades et d'un marché artisanal.

Animations

Trois concerts sont prévus lors de cette fête de la mer, quai du Havre. Le groupe de rock Son ar Dan se produira le vendredi soir, proposant un rock celtique. Le samedi après-midi, c'est Alain de Nardis, chanteur et musicien de blues, qui sera sur scène. Samedi soir, le public pourra applaudir un groupe de rock festif venu du Mans, Esskalibur.

Le dimanche après-midi sera très musical dans les rues du centre-ville avec Les Balocheins (orchestre de bal guinguette), la fanfare Pampana et la compagnie La Légende du Rastrounbok qui proposera un spectacle de rue.

Côté animations, les associations de la ville ont concocté tout un programme pour le samedi après-midi avec concours de pêche, concours de godille, concours de tir à la corde et joute de paddle. Les Courlis de la Manche proposeront des balades à bord de leurs petits voiliers, descendants de chaloupes normandes.

Tradition

La fête de la mer est avant tout un moment de célébration pour des marins. La tradition sera respectée, le dimanche, avec le matin la procession et le défilé des maquettes, la bénédiction des étals décorés des pêcheurs et la messe en plein air au calvaire Saint-Michel. Dans l'après-midi, ce sera la sortie en mer pour la bénédiction des bateaux et la dépose d'une gerbe en l'honneur des marins disparus.