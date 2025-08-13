Cany-Barville. L'hélicoptère Dragon 76 mobilisé pour un accident de moto sur la route de Saint-Valery

L'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile s'est posé dans le secteur de Cany-Barville, mercredi 13 août, à la mi-journée. Il a été mobilisé afin de transporter rapidement la victime d'un accident de la route vers le centre hospitalier de Dieppe.

Accident sur la route de Saint-Valéry

Cette femme, âgée de 47 ans, selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), a été accidentée alors qu'elle conduisait une moto, sur la route de Saint-Valery-en-Caux, à Cany. Les pompiers ont été alertés vers 11h45, mobilisant trois engins sur cette opération.

Après sa prise en charge sur place, la motarde a été héliportée en urgence relative vers l'hôpital.