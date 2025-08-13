En ce moment COME ALONG TITIYO
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Cany-Barville. L'hélicoptère Dragon 76 mobilisé pour un accident de moto sur la route de Saint-Valery

Sécurité. Un accident de la route impliquant une moto a fait un blessé grave, mercredi 13 août, sur la route de Saint-Valéry-en-Caux à Cany-Barville.

Publié le 13/08/2025 à 14h40 - Par Célia Caradec
Cany-Barville. L'hélicoptère Dragon 76 mobilisé pour un accident de moto sur la route de Saint-Valery
La pilote de la moto a été accidentée sur la route de Saint-Valery, à Cany-Barville. - Pexels

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile s'est posé dans le secteur de Cany-Barville, mercredi 13 août, à la mi-journée. Il a été mobilisé afin de transporter rapidement la victime d'un accident de la route vers le centre hospitalier de Dieppe.

Accident sur la route de Saint-Valéry

Cette femme, âgée de 47 ans, selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), a été accidentée alors qu'elle conduisait une moto, sur la route de Saint-Valery-en-Caux, à Cany. Les pompiers ont été alertés vers 11h45, mobilisant trois engins sur cette opération.

Après sa prise en charge sur place, la motarde a été héliportée en urgence relative vers l'hôpital.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Cany-Barville. L'hélicoptère Dragon 76 mobilisé pour un accident de moto sur la route de Saint-Valery
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple