Tourisme. Près de 2,8 millions de visiteurs au Mont-Saint-Michel en 2025

Près de 2,8 millions de visiteurs (2 793 985) se sont rendus au Mont-Saint-Michel en 2025, soit + 3,1 % de visiteurs par rapport à 2024.

L'abbaye quant à elle a enregistré une fréquentation de 1,62 million de visiteurs contre 1,48 million de visiteurs en 2024.

L'attractivité du Mont Saint-Michel pour les mois d'automne se consolide avec une hausse mensuelle de fréquentation de + 10 % par rapport à 2024.

Succès pour la première édition de Mont & Merveilles

Le Mont Saint-Michel enregistre une année 2025 marquée par un véritable engouement pour sa programmation culturelle. La première édition de Mont & Merveilles, organisée en décembre, a particulièrement séduit le public, notamment pendant les vacances scolaires de Noël.

Comparé à décembre 2024, le site a accueilli 13,5 % de visiteurs supplémentaires en décembre 2025, avec un pic à + 18 % pendant les vacances de Noël : 87 516 visiteurs entre le 20 et le 31 décembre, contre 74 060 en 2024. Ces chiffres devraient encore augmenter avec le week-end prolongé des 3 et 4 janvier.

La stratégie culturelle et événementielle menée par l'Etablissement public du Mont Saint-Michel semble ainsi pleinement porter ses fruits sur l'ensemble du site, y compris dans l'abbaye. Une fréquentation tardive en soirée, entre 18h et 23h, a notamment plus que triplé en décembre par rapport à l'année précédente, passant de 6 364 à 19 324 visiteurs.

Des événements tout au long de l'année

Cette dynamique s'explique notamment par des événements phares tout au long de l'année : l'exposition de Zeus, le cheval des Jeux olympiques, durant l'été, l'Arbre de lumière, et les ouvertures tardives de l'abbaye proposant de nouvelles activités culturelles pendant les fêtes de fin d'année. Ensemble, ces initiatives ont contribué à une hausse significative de la fréquentation du Mont Saint-Michel sur l'ensemble de l'année 2025 indique Thomas Velter directeur général de l'Etablissement public du Mont Saint-Michel et administrateur de l'abbaye.