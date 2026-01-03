Seine-Maritime. Incendie à Crans-Montana : un joueur du QRM cité dans une story Instagram

Le footballeur Adam Chams-Dine, joueur formé au FC Metz, a publié une story sur Instagram vendredi 2 janvier. On y voit trois joueurs de football : Tahirys Dos Santos (FC Metz), Eliot Thelen (Pescara) et Hugo Hare (QRM). Hugo Hare, joueur au sein du QRM, aurait été blessé dans l'incendie qui s'est produit en Suisse dans un bar situé à Crans-Montana la nuit du jour de l'an. Nous ignorons la gravité de ses blessures. Adam Chams-Dine a tagué le nom de ces trois joueurs et a indiqué un mot de soutien : "Force mes frères" (la story partagée vendredi 2 janvier n'est plus disponible ce samedi 3 janvier).

Des messages de soutien sur les réseaux sociaux

Sur Twitter, le compte actu foot Luxembourg et celui du Colin fan club ont aussi relayé l'information. Le compte y_57 colin fan club a notamment indiqué : "Impossible de dormir en vous sachant souffrants, courage Tay, Eliot et Hugo. Restez forts."

Hugo Hare, qui évolue désormais chez QRM, est aussi passé par le FC Metz.

119 blessés

L'AFP a précisé ce samedi 3 janvier que "le chef de la police cantonale du Valais, Frédéric Gisler, a indiqué devant la presse vendredi 2 janvier que 113 des 119 blessés - Suisses, Français, Italiens, Serbes, Belge… - avaient pu être formellement identifiés". Ils sont traités dans plusieurs hôpitaux en Suisse, mais aussi en France, en Italie ou en Allemagne.

Aucune information n'a encore été donnée sur l'identité des 40 morts, mais "des dossiers ante mortem [qui se produit avant la mort] pour les disparus ont été ouverts en lien avec plusieurs pays, dont la Belgique, la France, l'Italie, le Portugal, les Philippines, la Roumanie, la Serbie et la Turquie".

Le club du QRM n'a pas répondu à nos sollicitations concernant l'état de santé d'Hugo Hare.

Avec AFP