Normandie. Neige et verglas : les cinq départements placés en vigilance jaune par Météo France

Environnement. Ce samedi 3 janvier, les cinq départements normands ont été placés en vigilance jaune pour neige et verglas par Météo France. Plusieurs accidents liés à ces conditions météorologiques ont été recensés. Précisions.

Publié le 03/01/2026 à 10h02 - Par Justine Carrère
Samedi 3 janvier, les cinq départements normands ont été placés en vigilance jaune pour neige et verglas. La prudence est de mise sur les routes. - Illustration

Prudence sur les routes. Ce samedi 3 janvier, Météo France a placé la Seine-Maritime, l'Eure, la Manche, le Calvados et l'Orne en vigilance jaune pour neige et verglas. Cette situation implique qu'il faut rester attentif et faire preuve de vigilance notamment si vous comptez prendre la route.

Plusieurs accidents liés aux conditions météo

Vendredi 2 janvier, la préfecture de l'Eure a notamment indiqué sur son compte X que "depuis minuit, les pompiers sont intervenus pour 17 accidents de la route liés principalement aux routes glissantes en raison des températures". Ce samedi 3 janvier au matin, les pompiers de Seine-Maritime ont indiqué que "plusieurs accidents de circulation sur l'autoroute A13 liés aux conditions météorologiques, impliquant plusieurs véhicules" sont en cours. Pour l'heure, deux blessés légers ont été recensés.

