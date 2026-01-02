Canteleu. Un homme alcoolisé interpellé après avoir percuté une voiture sur le parking d'un immeuble

Jeudi 1er janvier vers 18h, les policiers sont intervenus rue Victor Hugo à Canteleu pour un conducteur qui a percuté des voitures stationnées sur le parking d'un immeuble. Un homme a été interpellé.

Un homme percute un véhicule

Ce jour-là, une femme a signalé aux policiers qu'elle se trouvait dans son véhicule stationné sur ce parking situé à Canteleu lorsqu'un conducteur a fait des manœuvres devant son véhicule avant de le percuter à deux reprises malgré, selon la police, "les coups de klaxon qu'elle donnait". La conductrice est descendue de son véhicule pour prendre contact avec lui mais a constaté qu'il était alcoolisé. Elle a donc prévenu la police.

Sur place, les policiers ont pris contact avec cet homme de 54 ans qui a reconnu les faits mais a voulu donner un coup à la tête à l'un d'entre eux et a tenté de lui donner un coup de poing. Le suspect a été interpellé.

Pas d'assurance ni de contrôle technique

Les forces de l'ordre ont constaté qu'il n'avait pas d'assurance pour sa voiture et que son contrôle technique n'était pas valide.

Le test d'alcoolémie réalisé sur cet homme a révélé un taux de 0,91mg d'alcool par litre d'air expiré soit 1,82g d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue avec une rétention du permis de conduire et son véhicule a été immobilisé.