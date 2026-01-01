Caen et autour. Chantiers, sports, loisirs : ce qu'il ne faut pas manquer en 2026

Bon courage à l'année 2026 ! Marquée notamment par les festivités du Millénaire de Caen et le passage, pour deux étapes, du Tour de France dans le département, l'année 2025 aura été historique. Pour autant, l'année qui s'ouvre a bien des arguments à faire valoir. Déjà, elle débutera avec un fort accent politique, puisque les élections municipales se tiennent les 15 et 22 mars.

Des chantiers attendus

Peut-être que les futurs élus annonceront de grands chantiers. En attendant, certains sont déjà lancés. C'est en 2026, en automne, que le très attendu nouveau CHU de Caen finira de sortir de terre. En revanche, les premiers patients n'y entreront qu'en 2027. Pas très loin de là, la rue de la Délivrande termine sa mue. Le chantier pour pacifier cet axe stratégique, commencé en janvier 2025, est censé se finir en août prochain. Sur la côte, Ouistreham a entamé des travaux pour moderniser l'esplanade Alexandre Lofi. Le résultat est attendu pour la fin de l'hiver.

Si des travaux se concluent, d'autres débutent. Le chantier de l'extension du tramway devrait démarrer assez vite, tout comme les travaux sur le viaduc de Calix, ou ceux de rénovation de l'église Saint-Etienne-le-Vieux. Enfin, c'est en 2026 que le futur musée Gandur doit dévoiler ses premiers contours.

Une année musicale

Comment ne pas citer la tournée d'Orelsan, qui débutera par trois Zénith de Caen, du 16 au 18 janvier ? Le rappeur caennais retrouvera ensuite ses fans à Beauregard, incontournable de l'été, du 1er au 5 juillet. Un peu plus tard, Joseph Kamel, autre chanteur du coin, doit se produire pour la première fois au Zénith.

Ce cru 2026 s'annonce aussi sportif. Et ça va commencer fort, avec la deuxième édition d'un événement déjà réputé, le Perch'Xtrem, concours de saut à la perche au Palais des Sports. Quelques jours plus tard, l'enceinte vibrera à nouveau avec les championnats de France de badminton, et certains des meilleurs joueurs de la planète. Puis les grands rendez-vous annuels reviendront, comme le Marathon de la Liberté ou l'Open de Caen.

Côté loisirs, l'année s'annonce aussi passionnante. Le Carnaval étudiant, journée à l'ambiance si particulière, se déroulera le 26 mars. La Foire internationale de Caen aura, elle, lieu en septembre, et mettra à l'honneur l'Italie et Pompéi. Enfin, Festyland sera un point de passage obligatoire : Valkyrie, nouvelle attraction de montagnes russes à sensations, débarque à la réouverture.

Non, on ne va pas s'ennuyer non plus en 2026 !