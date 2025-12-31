En ce moment BEGGIN' MANESKIN
Verson. Sept personnes impliquées dans un accident sur l'A84

Sécurité. Mardi 30 décembre, un accident impliquant sept personnes sur l'A84 dans le sens Caen-Rennes a fortement perturbé la circulation. 

Publié le 31/12/2025 à 08h29 - Par Elvire Alix
Verson. Sept personnes impliquées dans un accident sur l'A84
Sept personnes ont été impliquées dans l'accident dont quatre qui ont été blessés légèrement.  - Illustration

Un accident de la circulation s'est produit hier après-midi sur l'autoroute A84, à hauteur de Verson, dans le sens Rennes-Caen. Sept personnes ont été impliquées dans la collision, dont quatre qui ont été légèrement blessées.

4 blessés légers

Les victimes sont deux femmes âgées de 43 et 52 ans et deux hommes de 45 et 46 ans. Rapidement pris en charge par les secours, ils ont été transportés en urgence relative vers différents établissements hospitaliers de l'agglomération caennaise.

