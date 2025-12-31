Verson. Sept personnes impliquées dans un accident sur l'A84

Un accident de la circulation s'est produit hier après-midi sur l'autoroute A84, à hauteur de Verson, dans le sens Rennes-Caen. Sept personnes ont été impliquées dans la collision, dont quatre qui ont été légèrement blessées.

4 blessés légers

Les victimes sont deux femmes âgées de 43 et 52 ans et deux hommes de 45 et 46 ans. Rapidement pris en charge par les secours, ils ont été transportés en urgence relative vers différents établissements hospitaliers de l'agglomération caennaise.