Sud-Manche. Un parieur remporte plus de 200 000 euros au PMU

Société. Un joueur de PMU a remporté la somme de plus de 200 000 euros dimanche 21 décembre à Brécey.

Publié le 30/12/2025 à 14h58 - Par Thierry Valoi
Un joueur remporte plus de 200 000 euros au PMU. - Illustration

Un heureux parieur du PMU a remporté la somme de 216 284 € en jouant au pari Quinté +, dimanche 21 décembre. Il a validé son ticket dans le bar café brasserie "Le Sulky" à Brécey.

2e grand gagnant dans le département de la Manche

Il devient donc un grand gagnant PMU puisqu'il a remporté une somme supérieure à 100 000€. Aujourd'hui, ils sont 190 grands gagnants à avoir remporté une telle somme depuis le début de l'année 2025, il s'agit du deuxième dans le département de la Manche. Le premier avait remporté 112 982€ à Saint-Hilaire-du-Harcouët le 20 avril.

Propriétaires du Sulky depuis près de 21 ans, M. et Mme Breton racontent qu'ils n'avaient plus connu de gain supérieur à 100 000€ depuis 2010. Le 21 décembre, un client régulier est venu vérifier son ticket, pensant avoir gagné 88 000€. En le passant en machine, ils lui ont annoncé un gain de 216 284€, provoquant une vive émotion. Très heureux, le gagnant a confié qu'il allait pouvoir faire plaisir à sa famille. Le gain est désormais affiché en vitrine et les propriétaires espèrent déjà voir la chance revenir dans leur établissement.

En 2024, 2 grands gagnants avaient remporté une telle somme dans la Manche, à savoir : 117 816€ en janvier à Lessay et 100 649€ en août à Granville.

