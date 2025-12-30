"L'Amour est dans le pré". Sportif, romantique, sensible... Qui sont les trois agriculteurs normands de la nouvelle saison ?

En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Agriculture. C'est reparti pour une nouvelle saison de "L'Amour est dans le pré". M6 diffuse à partir du lundi 19 janvier les portraits des 14 agriculteurs que l'on va suivre pendant plusieurs mois. Parmi eux, trois Normands ! Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Voici tout ce qu'il faut savoir.

Publié le 30/12/2025 à 15h18
Fabien, à gauche, et Etienne, à droite, participent ensemble à la 21e saison de "L'Amour est dans le pré". Eleveurs dans la Manche, ils espèrent trouver l'âme soeur grâce à Karine Le Marchand. - Cecile ROGUE/M6

L'Amour est dans le pré revient à partir du lundi 19 janvier sur M6 ! Au programme de cette... 21e saison, toujours présentée par Karine Le Marchand, 14 agriculteurs vont tenter de trouver l'amour. Et parmi eux, trois Normands ! 

Deux frères en quête de l'âme sœur

Direction la Manche, où ce n'est pas un, mais deux agriculteurs qui vont ouvrir leur cœur. Etienne, 39 ans, et Fabien, 27 ans, travaillent sur la même exploitation. Normal, ils sont frères ! Les deux célibataires, éleveurs laitiers et céréaliers, ont deux caractères bien distincts : quand l'aîné réfléchit, le cadet fonce. Etienne est un "romantique assumé", un "grand sensible" souffrant de la solitude ; Fabien, lui, est un hyperactif qui multiplie les expériences et vit à 100 à l'heure. 

Mais au-delà de ces différences, tous deux partagent, en plus de la ferme familiale où ils travaillent et du surf, un point commun : ils comptent sur Karine Le Marchand pour trouver celle qui partagera leur vie.

Fabien, à gauche, et Etienne, à droite, participent ensemble à la 21e saison de "L'Amour est dans le pré". Eleveurs dans la Manche, ils espèrent trouver l'âme sœur grâce à Karine Le Marchand.Fabien, à gauche, et Etienne, à droite, participent ensemble à la 21e saison de "L'Amour est dans le pré". Eleveurs dans la Manche, ils espèrent trouver l'âme sœur grâce à Karine Le Marchand. - Cecile ROGUE/M6

Yannick, le retraité prêt à retrouver l'amour

Le troisième agriculteur normand de cette saison vit dans le Calvados. Yannick, 64 ans, vient de transmettre son exploitation où il élevait des vaches allaitantes. Le jeune retraité n'a pas été épargné par la vie : veuf depuis trois ans, il a perdu un fils, Fabian, et vit avec son autre enfant, Antoine, 31 ans, handicapé psychomoteur. Mais Yannick fait preuve d'une grande résilience et continue d'avancer. Aujourd'hui, "il rêve de rencontrer une femme chaleureuse, joyeuse, qui aime le contact, les projets simples, les rires... et qui saura trouver naturellement sa place auprès d'Antoine", indique la production de l'émission. 

Yannick, agriculteur retraité dans le Calvados, est prêt à retrouver l'amour.Yannick, agriculteur retraité dans le Calvados, est prêt à retrouver l'amour. - Cecile ROGUE/M6

Pratique. Les portraits de cette 21e saison sont diffusés à partir du lundi 19 janvier.

