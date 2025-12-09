En ce moment Lola SUPERBUS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Télévision. "Il y a des amorces" : où en est la vie amoureuse de Valentin depuis "L'Amour est dans le Pré" ? Il se confie pour les 20 ans

Société. Lundi 8 décembre 2025, M6 lançait le premier épisode du grand récap des 20 ans de "L'Amour est dans le Pré". Couples emblématiques, familles agrandies, souvenirs forts… mais aussi le retour très attendu de Valentin, l'agriculteur normand chouchou de la saison 19, venu donner des nouvelles de sa vie amoureuse.

Publié le 09/12/2025 à 17h15 - Par Mathilde Rabaud
Télévision. "Il y a des amorces" : où en est la vie amoureuse de Valentin depuis "L'Amour est dans le Pré" ? Il se confie pour les 20 ans
"L'Amour est dans le Pré" : Valentin donne enfin des nouvelles pour les 20 ans. - M6

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Pour cette première soirée consacrée aux 20 ans de L'Amour est dans le Pré, téléspectateurs et anciens participants ont retrouvé Karine Le Marchand pour un épisode rempli d'émotion. Couples toujours aussi soudés, enfants nés grâce à l'émission, anciens candidats devenus des visages familiers… et, parmi eux, plusieurs agriculteurs normands.

Parmi les retours les plus attendus figurait celui de Valentin, figure emblématique de la saison 19. A l'époque, il avait quitté l'aventure avec Flavie, avant que leur histoire ne prenne fin quelques mois plus tard.

Valentin s'installe au coin du feu : "C'est comme un lac, c'est plat pour l'instant"

Dans le décor spécialement créé de “ADP Land”, près d'un lac et autour d'un feu de camp, les agriculteurs célibataires des saisons récentes (19 et 20) se retrouvent pour échanger. On y découvre un Valentin souriant, détendu, mais lucide sur sa situation sentimentale.

Dès les premiers échanges, il lâche une phrase qui rappelle sa sincérité habituelle : "Moi ? C'est comme un lac, c'est plat pour l'instant."

Une expression qu'il avait déjà utilisée il y a quelques mois, et qui semble donc résonner encore parfaitement avec son quotidien.

Un autre agriculteur tente de lui redonner de l'espoir: "Fais gaffe dans le lac, t'as des poissons, tu peux en pêcher !"

" Y a des amorces " : un signe que quelque chose bouge ?

Alors, rien de neuf pour Valentin ? Pas tout à fait.
Avec un petit sourire, il nuance le tableau : "Y a des amorces mais c'est tout."

Une phrase lourde de sous-entendus… Des amorces, donc des débuts, des premiers pas, peut-être quelques rendez-vous. Rien de concret, mais suffisamment pour laisser entendre que quelque chose pourrait se construire.

Il poursuit, plus philosophe : "Mais à part ça on fait des belles rencontres par contre ! C'est ça qui est magique."

Un Valentin toujours aussi gentleman

Lorsque Karine Le Marchand les rejoint près du feu, l'agriculteur normand se lève spontanément pour lui laisser sa place. Une attention qui ne passe pas inaperçue.

"Il est d'une galanterie ce Valentin", glisse une agricultrice, amusée.

Un trait de caractère qui avait marqué les téléspectateurs… et qui, visiblement, n'a pas disparu.

Conclusion

Entre lac calme et petites "amorces", Valentin semble avancer tranquillement, ouvert aux rencontres et toujours fidèle à lui-même. Un portrait touchant qui a ravi les fans pour cette soirée spéciale anniversaire.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Télévision. "Il y a des amorces" : où en est la vie amoureuse de Valentin depuis "L'Amour est dans le Pré" ? Il se confie pour les 20 ans
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple