Télévision. "Il y a des amorces" : où en est la vie amoureuse de Valentin depuis "L'Amour est dans le Pré" ? Il se confie pour les 20 ans

Pour cette première soirée consacrée aux 20 ans de L'Amour est dans le Pré, téléspectateurs et anciens participants ont retrouvé Karine Le Marchand pour un épisode rempli d'émotion. Couples toujours aussi soudés, enfants nés grâce à l'émission, anciens candidats devenus des visages familiers… et, parmi eux, plusieurs agriculteurs normands.

Parmi les retours les plus attendus figurait celui de Valentin, figure emblématique de la saison 19. A l'époque, il avait quitté l'aventure avec Flavie, avant que leur histoire ne prenne fin quelques mois plus tard.

Valentin s'installe au coin du feu : "C'est comme un lac, c'est plat pour l'instant"

Dans le décor spécialement créé de “ADP Land”, près d'un lac et autour d'un feu de camp, les agriculteurs célibataires des saisons récentes (19 et 20) se retrouvent pour échanger. On y découvre un Valentin souriant, détendu, mais lucide sur sa situation sentimentale.

Dès les premiers échanges, il lâche une phrase qui rappelle sa sincérité habituelle : "Moi ? C'est comme un lac, c'est plat pour l'instant."

Une expression qu'il avait déjà utilisée il y a quelques mois, et qui semble donc résonner encore parfaitement avec son quotidien.

Un autre agriculteur tente de lui redonner de l'espoir: "Fais gaffe dans le lac, t'as des poissons, tu peux en pêcher !"

" Y a des amorces " : un signe que quelque chose bouge ?

Alors, rien de neuf pour Valentin ? Pas tout à fait.

Avec un petit sourire, il nuance le tableau : "Y a des amorces mais c'est tout."

Une phrase lourde de sous-entendus… Des amorces, donc des débuts, des premiers pas, peut-être quelques rendez-vous. Rien de concret, mais suffisamment pour laisser entendre que quelque chose pourrait se construire.

Il poursuit, plus philosophe : "Mais à part ça on fait des belles rencontres par contre ! C'est ça qui est magique."

Un Valentin toujours aussi gentleman

Lorsque Karine Le Marchand les rejoint près du feu, l'agriculteur normand se lève spontanément pour lui laisser sa place. Une attention qui ne passe pas inaperçue.

"Il est d'une galanterie ce Valentin", glisse une agricultrice, amusée.

Un trait de caractère qui avait marqué les téléspectateurs… et qui, visiblement, n'a pas disparu.

Conclusion

Entre lac calme et petites "amorces", Valentin semble avancer tranquillement, ouvert aux rencontres et toujours fidèle à lui-même. Un portrait touchant qui a ravi les fans pour cette soirée spéciale anniversaire.