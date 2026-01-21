Normandie. Nouveau coup de vent : deux départements en vigilance jaune

Les coups de vent s'enchaînent en Normandie, avant que le froid ne se réinstalle plus durablement. Si le thermomètre affiche autour des 10 degrés dans la région ce mercredi 21 janvier, le ressenti est bien plus frais, à cause de ces rafales. Elles atteignent les 90km/h sur la pointe du Cotentin, mais aussi 75km/h à Vire ou Saint-Lô, 70km/h à Caen et Avranches.

Vigilance durant toute la journée

Météo France a ainsi pris la décision de placer deux départements en vigilance jaune vent violent. Il s'agit de la Manche, avec une alerte en vigueur jusqu'à 20h, et du Calvados, concerné jusqu'à 18h.

Une perturbation active traverse actuellement la région, tout en touchant plus sévèrement la Bretagne. Le Finistère et le Morbihan sont en alerte orange pluie-inondation.