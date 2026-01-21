82e D-Day. La cérémonie internationale aura lieu à Langrune-sur-Mer, entre deux plages du Débarquement

Omaha Beach en 2024, Utah Beach en 2025, et… entre Juno et Sword Beach en 2026 ! La municipalité de Langrune-sur-Mer révèle avoir été choisie pour accueillir, le 6 juin prochain, la cérémonie internationale célébrant le 82e anniversaire du Débarquement en Normandie. La commune calvadosienne revêt la particularité de ne pas être une plage sur laquelle ont débarqué les soldats.

La place végétalisée

"Nous sommes très honorés d'accueillir la cérémonie internationale sur la place du 6 juin renaturée", a ainsi réagi la Ville, qui a engagé de gros travaux pour s'offrir une place totalement repensée en bord de mer. Si cet anniversaire ne devrait pas attirer les plus grands chefs d'Etat, des représentants de tous les pays concernés seront présents.

Langrune-sur-Mer avait dû attendre le 7 juin 1944 pour être libérée. Ce sont les troupes britanniques qui ont chassé les Allemands au petit matin.