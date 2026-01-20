"L'Amour est dans le pré". Pourquoi le style de femme des deux frères manchois a choqué Karine Le Marchand lors de leur portrait ?

Etienne, 39 ans, et Fabien, 27 ans, sont frères et travaillent ensemble sur leur exploitation agricole dans la Manche. Une candidature en duo, rare dans L'Amour est dans le pré, qui révèle rapidement deux personnalités bien distinctes.

L'aîné est réfléchi, sensible, romantique assumé. Le cadet, lui, fonce, multiplie les expériences et vit à cent à l'heure. Mais quand il s'agit d'amour, un point commun les rassemble : chercher une femme qui leur corresponde vraiment, sans se laisser enfermer dans des cases.

Fabien, 27 ans : une femme libre, joyeuse et sans étiquette

Chez Fabien, les attentes sont claires. Il se projette dans une relation sérieuse, avec une femme de son âge, prête à construire une famille. Les enfants font partie du tableau, et il ne cache pas ses envies : il aimerait en avoir, idéalement plusieurs, "trois, c'est bien", glisse-t-il.

En revanche, il se montre plus réservé à l'idée de rencontrer une femme ayant déjà des enfants. Non pas par rejet, mais par envie de vivre pleinement cette expérience à deux.

"Je trouve ça dommage de ne pas vivre tous les premiers instants avec son bébé ensemble."

Karine Le Marchand surprise par les critères et l'ouverture d'esprit des Normands

Côté physique, Fabien surprend. Il affirme n'avoir "aucun critère", même si, poussé par Karine Le Marchand, il précise préférer une femme mince, "de mon gabarit". Son vrai déclencheur, en revanche, ne trompe pas : "Le sourire."

Mais ce qui étonne le plus l'animatrice, c'est son discours sans aucun filtre sur l'origine ou la religion. Fabien s'en moque totalement. Une évidence pour lui, au point que Karine Le Marchand sourit, un peu choquée : "Dis donc, ils sont ouverts d'esprit, en Normandie !"

Ni plan-plan, ni envahissante : la compagne idéale selon Fabien

Fabien cherche une femme vivante, drôle, dynamique, mais indépendante. Quelqu'un avec qui partager, sans se sentir étouffé.

"Je ne veux pas qu'elle soit à me dire : 'On fait tout ensemble !'", explique-t-il, tout en se disant très à l'aise avec l'idée qu'elle rencontre ses amis et son entourage.

Pas question non plus d'un quotidien trop monotone. Il veut une femme capable de sortir, de s'amuser, sans tomber dans l'excès.

"Pas quelqu'un qui sort tous les week-ends… mais une fille plan-plan quand on sort, ça ne va pas non plus. Un peu fofolle, c'est bien."

Etienne, 39 ans : sensible, sportif et profondément humaniste

Chez Etienne, le rapport à l'amour est plus émotionnel. Ce qui le touche en premier ? "Le regard."

Très vite, il affiche lui aussi une absence totale de barrières. Couleur de peau, origine, religion : ces critères n'entrent pas en ligne de compte. Une évidence pour lui, qui semble presque surpris que la question se pose. Là encore, Karine Le Marchand est agréablement étonnée par cette liberté de ton.

Une femme pétillante, active… et tournée vers la famille

Etienne mène une vie rythmée par le sport et l'aventure. Randonnée aux quatre coins du monde, motocross, badminton plusieurs fois par semaine, surf dans le nord de la Manche : il cherche une femme capable de suivre son énergie. "Je suis quand même assez dynamique !"

Ce qu'il aime avant tout, ce sont les personnalités lumineuses. "J'aime les filles pétillantes, moi je kiffe la vie."

Côté famille, il est très clair. Il veut des enfants, adore leur présence, et se projette sans difficulté avec une femme qui serait déjà maman. Il imagine sa future compagne entre 30 et 40 ans, avec l'envie commune de construire quelque chose de solide.