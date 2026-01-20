Cotentin. "Aimez La Hague comme jamais" : avant les municipales, la maire Manuela Mahier revient sur l'année écoulée

Plus d'une centaine de personnes se sont pressées dans le centre culturel Michel Canoville, lundi 19 janvier. Tous assistaient à la cérémonie des vœux de la maire Manuela Mahier. "L'année qui s'ouvre n'est pas une comme les autres", commence l'élue en référence aux prochaines élections municipales. Elle a d'ailleurs effectué plusieurs réunions publiques depuis le 7 janvier pour présenter sa liste "La Hague Ensemble". Devoir de réserve oblige, Manuela Mahier est plutôt revenue lundi soir sur les réalisations effectuées par la commune nouvelle. Elle salue une "décision courageuse" de ses prédécesseurs pour la création de la nouvelle collectivité en 2017. "Elle représente un projet de territoire où l'union fait la force. Six ans plus tard, cette conviction reste inchangée", explique Manuela Mahier. Elle revient sur la réhabilitation et la création de plusieurs logements communaux, l'ouverture du pôle d'animation et crèche l'Archipel à Beaumont-Hague, la bonne situation financière de la commune notée par la Cour des comptes…

Plus d'une centaine de personnes sont venues à la cérémonie de vœux. - Julien Rojo

Vers 2026

"Le mandat sur six ans a été quatre ans de mise en place, avec deux années de Covid", explique Manuela Mahier. Elle le reconnaît "il faudra encore du temps" pour cimenter l'identité et poursuivre le travail de la commune nouvelle. Malgré le flou sur le futur occupant à la mairie en mars prochain, des projets municipaux sont déjà programmés pour 2026 : création de parkings aménagés, construction de services d'aide à domicile… "Nous avons fait le choix d'être présents", lance l'élue à propos des discussions publiques autour des projets industriels. Côté patrimoine, la maire sortante note que l'inventaire des murets en pierre commencé cette année devrait se poursuivre ainsi que la création de plusieurs chemins touristiques. "Aimez La Hague contre jamais en 2026 et vous verrez, elle vous le rendra", conclut Manuela Mahier.