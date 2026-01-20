Caen. Forum Normandie pour la Paix : l'espoir au cœur de la 8e édition

Les 9 et 10 avril, l'Abbaye-aux-Dames, à Caen, accueillera la 8e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix. L'événement, ouvert au grand public et organisé par la Région, réunira diplomates, chercheurs, responsables politiques, acteurs associatifs et jeunes engagés. Le forum avait été reporté en 2025 pour des raisons budgétaires, et revient donc pour la première fois depuis 2024.

Le thème de cette édition, "(des) espoirs de Paix", sera abordé à travers deux conférences plénières consacrées à la place de la jeunesse face aux crises contemporaines et à l'avenir du droit international. Derrière cet événement, un objectif : "Aider chacun à dépasser ce sentiment d'impuissance et à identifier des leviers concrets pour construire ensemble la paix de demain."

Plusieurs débats thématiques compléteront le programme, portant sur des sujets comme l'intelligence artificielle, les migrations, la privatisation des conflits ou encore les conflits moins médiatisés. L'accès au forum est gratuit et ouvert à tous. Le programme complet sera dévoilé début mars.