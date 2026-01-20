En ce moment Die On This Hill SIENNA SPIRO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Forum Normandie pour la Paix : l'espoir au cœur de la 8e édition

Solidarité. Le Forum Normandie pour la Paix revient à l'Abbaye-aux-Dames le 9 et 10 avril 2026 avec comme thème "(des) espoirs de Paix".

Publié le 20/01/2026 à 08h56 - Par Elvire Alix
Caen. Forum Normandie pour la Paix : l'espoir au cœur de la 8e édition
Le Forum mondial Normandie pour la Paix se déroulera le 9 et 10 avril à l'Abbaye-aux-Dames. Il s'agit de la huitième édition.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les 9 et 10 avril, l'Abbaye-aux-Dames, à Caen, accueillera la 8e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix. L'événement, ouvert au grand public et organisé par la Région, réunira diplomates, chercheurs, responsables politiques, acteurs associatifs et jeunes engagés. Le forum avait été reporté en 2025 pour des raisons budgétaires, et revient donc pour la première fois depuis 2024.

Le thème de cette édition, "(des) espoirs de Paix", sera abordé à travers deux conférences plénières consacrées à la place de la jeunesse face aux crises contemporaines et à l'avenir du droit international. Derrière cet événement, un objectif : "Aider chacun à dépasser ce sentiment d'impuissance et à identifier des leviers concrets pour construire ensemble la paix de demain."

Plusieurs débats thématiques compléteront le programme, portant sur des sujets comme l'intelligence artificielle, les migrations, la privatisation des conflits ou encore les conflits moins médiatisés. L'accès au forum est gratuit et ouvert à tous. Le programme complet sera dévoilé début mars.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Forum Normandie pour la Paix : l'espoir au cœur de la 8e édition
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple