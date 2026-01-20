En ce moment The First Time Damiano DAVID
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Deux réacteurs de la centrale de Flamanville à l'arrêt… à cause du sel marin et la tempête Goretti

Economie. Les trois réacteurs de la centrale nucléaire de Flamanville sont à l'arrêt. Le réacteur 2 était en maintenance programmé, les réacteurs 1 et 3 ont été suspendus depuis le 10 février à cause de dégâts liés à du sel apporté par la tempête Goretti.

Publié le 20/01/2026 à 09h50, mis à jour le 20/01/2026 à 10h06 - Par Julien Rojo
Manche. Deux réacteurs de la centrale de Flamanville à l'arrêt… à cause du sel marin et la tempête Goretti
Deux réacteurs de la centrale nucléaire de Flamanville ont été mis à l'arrêt après le passage de la tempête Goretti. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

On en sait plus sur ce qu'il s'est passé lors de la nuit de la tempête Goretti à la centrale nucléaire de Flamanville, du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. Les protocoles prévoient la baisse de 50 % de la puissance des réacteurs dans ce genre de situation. Or le réacteur n°1 a été complètement déconnecté du réseau électrique jeudi soir à 23h50. Sa puissance a été abaissée à 30 %. Une enquête a permis d'identifier la source du problème : du sel marin porté par les embruns s'est accumulé sur les isolateurs qui relient les transformateurs du site à la ligne 400kV. Ces isolateurs, en forme de disques empilés, relient les transformateurs du site à la ligne qui alimente la centrale pour ses propres besoins et évacue sa production électrique vers le réseau. Plus tard dans la nuit, cela a conduit à la mise hors service de la ligne pour protéger les équipements, au démarrage d'un générateur diesel de réacteur sur le réacteur 2 (en maintenance) de 00h23 à 17h, à mise à l'arrêt de la turbine et de l'alternateur du réacteur 3. Ce dernier système, l'EPR, a continué d'être alimenté par le réseau.

Trois réacteurs à l'arrêt

Dès le vendredi, des équipes d'EDF, de RTE et de Mastergrid ont commencé à remplacer les deux isolateurs de ligne 400kV. "Conformément à nos procédures, nos équipes ont mis à l'arrêt complet le réacteur 1 dans l'après-midi du samedi 10 janvier", indique la direction de la centrale. Le réacteur 3 a été aussi mis à l'arrêt le samedi, "en raison de l'indisponibilité du transformateur auxiliaire et d'un diesel de secours". Des opérations de maintenance et de contrôle, notamment sur l'alternateur, sont en cours. Le réacteur 1 et l'EPR devraient redémarrer le 1er février prochain. Interrogé, EDF affirme que les autres réacteurs sur la côte normande n'ont pas subi d'événements similaires à cause de la tempête Goretti. L'arrêt des trois réacteurs de la centrale de Flamanville ne devrait pas avoir d'impact négatif pour les consommateurs. 48 réacteurs sur 57 étaient connectés au réseau électrique français, lundi 19 janvier. La France exporte toujours de l'énergie, affirme le gestionnaire du réseau de haute tension RTE.

Avec AFP

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Deux réacteurs de la centrale de Flamanville à l'arrêt… à cause du sel marin et la tempête Goretti
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple