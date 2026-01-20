Manche. Deux réacteurs de la centrale de Flamanville à l'arrêt… à cause du sel marin et la tempête Goretti

On en sait plus sur ce qu'il s'est passé lors de la nuit de la tempête Goretti à la centrale nucléaire de Flamanville, du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. Les protocoles prévoient la baisse de 50 % de la puissance des réacteurs dans ce genre de situation. Or le réacteur n°1 a été complètement déconnecté du réseau électrique jeudi soir à 23h50. Sa puissance a été abaissée à 30 %. Une enquête a permis d'identifier la source du problème : du sel marin porté par les embruns s'est accumulé sur les isolateurs qui relient les transformateurs du site à la ligne 400kV. Ces isolateurs, en forme de disques empilés, relient les transformateurs du site à la ligne qui alimente la centrale pour ses propres besoins et évacue sa production électrique vers le réseau. Plus tard dans la nuit, cela a conduit à la mise hors service de la ligne pour protéger les équipements, au démarrage d'un générateur diesel de réacteur sur le réacteur 2 (en maintenance) de 00h23 à 17h, à mise à l'arrêt de la turbine et de l'alternateur du réacteur 3. Ce dernier système, l'EPR, a continué d'être alimenté par le réseau.

Trois réacteurs à l'arrêt

Dès le vendredi, des équipes d'EDF, de RTE et de Mastergrid ont commencé à remplacer les deux isolateurs de ligne 400kV. "Conformément à nos procédures, nos équipes ont mis à l'arrêt complet le réacteur 1 dans l'après-midi du samedi 10 janvier", indique la direction de la centrale. Le réacteur 3 a été aussi mis à l'arrêt le samedi, "en raison de l'indisponibilité du transformateur auxiliaire et d'un diesel de secours". Des opérations de maintenance et de contrôle, notamment sur l'alternateur, sont en cours. Le réacteur 1 et l'EPR devraient redémarrer le 1er février prochain. Interrogé, EDF affirme que les autres réacteurs sur la côte normande n'ont pas subi d'événements similaires à cause de la tempête Goretti. L'arrêt des trois réacteurs de la centrale de Flamanville ne devrait pas avoir d'impact négatif pour les consommateurs. 48 réacteurs sur 57 étaient connectés au réseau électrique français, lundi 19 janvier. La France exporte toujours de l'énergie, affirme le gestionnaire du réseau de haute tension RTE.

Avec AFP