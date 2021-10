L'EPR de Flamanville sera opérationnel en 2016

L'EPR prend forme et le calendrier se précise. Le gros du travail de génie civil est terminé, et les premiers essais devraient pouvoir être menés dès l'année prochaine, après l'installation du dôme. La poursuite du chantier, que François Hollande a pu imposer à ses alliés écologistes qui en réclamaient la suspension, est une bonne nouvelle pour l'emploi dans la Manche.

Plus de 2.600 personnes y sont actuellement employées, dont 25% de travailleurs étrangers. Son coût devrait avoisiner six milliards d'euros. C'est tout de même trois fois plus que prévu dans les plans initiaux, qui avaient envisagé une mise en service pour 2012.

(Photo : La Manche Libre)