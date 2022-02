Et si vous visitiez la centrale de Flamanville ?

C'est un endroit qui entrouvre très rarement ses portes aux visiteurs... La centrale de Flamanville accueillera pourtant les curieux le 30 mars, à l'occasion des Journées de l'Energie, dans le cadre du débat sur la transition énergétique.

EDF propose à 50 personnes de visiter le simulateur, et de découvrir en bus la centrale nucléaire Flamanville 1 et 2 et le chantier de l'EPR, avec vue panoramique sur le site.

Comment participer ?

En s'inscrivant par mail avant le 15 mars à cip-flamanville@edf.fr ou par téléphone au 02.33.78.70.19.

N'oublier pas la photocopie de votre pièce d'identité en cours de validité. La visite est ouverte aux plus de 12 ans.

Deux départs : 9h30 et 14h30 pour une durée d'environ 2h/2h30.