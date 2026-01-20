En ce moment Die On This Hill SIENNA SPIRO
Tempête Goretti à Caen. La Colline aux oiseaux et le Jardin des plantes toujours fermés

Loisir. Plus d'une semaine après le passage de la tempête Goretti, des espaces verts de la ville de Caen gardent porte fermée.

Publié le 20/01/2026 à 08h51 - Par Lilian Fermin
De nombreux arbres sont tombés à Caen après le passage de la tempête Goretti. - Alexia Kourilenko

Beaucoup d'arbres et de branchages sont tombés au sol à la suite du passage de la tempête Goretti à Caen, dans la nuit du 8 au 9 janvier. Une dizaine de jours plus tard, les conséquences en sont toujours visibles.

Afin de remettre en état la voirie, les écoles et les parcs, les agents de la Ville sont mobilisés pour sécuriser les espaces publics. Ainsi, ce travail n'est pas encore terminé à la Colline aux oiseaux ou au Jardin des plantes, qui demeurent fermés pour le moment. C'est le cas aussi des cimetières dormants, excepté celui de Saint-Jean. En revanche, les cimetières actifs sont bien rouverts, tout comme la plupart des jardins et parcs de la ville. La forêt de Grimbosq, propriété de la municipalité, est accessible depuis le 19 janvier.

