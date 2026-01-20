En ce moment Die On This Hill SIENNA SPIRO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. 500 participants prêts à affronter la nuit : la Noct'O, course d'orientation nocturne, revient

Sport. La Noct'O est une course d'orientation nocturne, qui passe devant les monuments les plus emblématiques de Caen. Elle revient samedi 24 janvier à 18h, pour sa 14e édition.

Publié le 20/01/2026 à 09h17 - Par Elvire Alix
Caen. 500 participants prêts à affronter la nuit : la Noct'O, course d'orientation nocturne, revient
La course d'orientation nocturne Noct'O attend plus de 500 participants samedi 24 janvier à Caen. - La Manche Libre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Samedi 24 janvier, dès 18h, les quartiers nord de Caen s'illumineront sous les lampes frontales de près de 500 participants attendus pour la Noct'O, célèbre course d'orientation. Un événement qui, cette année encore, affiche complet. Les coureurs et marcheurs, généralement en équipes de deux à quatre ou parfois seuls, s'élanceront depuis le gymnase du Calvaire Saint-Pierre. Grâce à de nouvelles cartes spécialement conçues pour cette 14e édition, ils exploreront un parcours allant de 5 à 21km à travers des lieux emblématiques de la ville comme le campus 1, le château, la Vallée des jardins ou la Folie-Couvrechef. Selon le circuit choisi, chaque participant devra retrouver entre 40 et 90 balises disséminées dans le parcours.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. 500 participants prêts à affronter la nuit : la Noct'O, course d'orientation nocturne, revient
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple