Caen. 500 participants prêts à affronter la nuit : la Noct'O, course d'orientation nocturne, revient

Samedi 24 janvier, dès 18h, les quartiers nord de Caen s'illumineront sous les lampes frontales de près de 500 participants attendus pour la Noct'O, célèbre course d'orientation. Un événement qui, cette année encore, affiche complet. Les coureurs et marcheurs, généralement en équipes de deux à quatre ou parfois seuls, s'élanceront depuis le gymnase du Calvaire Saint-Pierre. Grâce à de nouvelles cartes spécialement conçues pour cette 14e édition, ils exploreront un parcours allant de 5 à 21km à travers des lieux emblématiques de la ville comme le campus 1, le château, la Vallée des jardins ou la Folie-Couvrechef. Selon le circuit choisi, chaque participant devra retrouver entre 40 et 90 balises disséminées dans le parcours.
Publié le 20/01/2026 à 09h17 - Par Elvire Alix
