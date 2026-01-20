Lessay. Hervé de Vanssay vise la mairie

Il est en campagne depuis mai dernier. Hervé de Vanssay, conseiller municipal minoritaire sortant, se présente de nouveau pour devenir maire de Lessay lors des élections municipales des 15 et 22 mars. A 63 ans, ce retraité des assurances à déjà trois mandats à son actif. "La vie municipale me passionne", assure-t-il.

Redynamiser le commerce et la foire

"On a des objectifs et des ambitions", détaille-t-il. Il souhaite redynamiser le commerce local, en étant notamment facilitant pour l'installation de commerçant, redynamiser la foire Sainte-Croix, travailler sur le logement. Sur le volet sécurité, il souhaite lutter contre les incivilités, notamment avec des caméras de vidéoprotection. Enfin, il souhaite maintenir la dynamique culturelle. Pour la communauté de communes, il souhaite une complémentarité et expliquer aux citoyens les rôles de chacun.