En ce moment LA VIE EST BELLE INDOCHINE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. Arrêter l'alcool pendant un mois : le Dry January "mieux accepté" aujourd'hui

Santé. Alors que la 7e édition du Dry January se poursuit, une médecin addictologue du Groupe hospitalier du Havre analyse les atouts de ce "défi de janvier" qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant un mois.

Publié le 20/01/2026 à 09h22, mis à jour le 20/01/2026 à 12h15 - Par Célia Caradec
Normandie. Arrêter l'alcool pendant un mois : le Dry January "mieux accepté" aujourd'hui
2,5cl pour les alcools forts, 10cl pour le vin : ce sont les doses utilisées dans les recommandations de consommation. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

On l'appelle "le défi de janvier", ou plus souvent le Dry January, qui signifie "janvier sec " en anglais. Il consiste à faire une pause d'un mois dans sa consommation d'alcool, en principe du 1er au 31 janvier. En France, 2026 marque la 7e édition de ce défi, organisé chaque année par des associations de lutte contre l'addiction. "Au mois de janvier, il est plus facile pour les participants d'imposer leur liberté de ne pas boire, c'est connu et donc c'est mieux accepté"? estime le Dr Véronique Landel, médecin en addictologie au Groupe hospitalier du Havre.

Dr Véronique Landel

Un meilleur sommeil

Depuis trois ans, l'hôpital havrais participe lui aussi à ce défi, par le biais d'un stand de prévention. Faire une pause d'un mois, quand on a une consommation ordinaire d'alcool, permet de constater des bénéfices assez nets, selon le Dr Landel. Bénéfice quasi immédiat : un meilleur sommeil. "On pense parfois que l'alcool aide à dormir, mais c'est archi faux ! L'alcool perturbe les cycles du sommeil", note la médecin.

A l'hôpital Monod, vendredi 16 janvier, les patients de passage étaient invités à comparer leur dose "maison" et la dose servie dans les bars.A l'hôpital Monod, vendredi 16 janvier, les patients de passage étaient invités à comparer leur dose "maison" et la dose servie dans les bars. - Célia Caradec

L'alcool est par ailleurs riche en calories. "Au bout de quelques semaines d'arrêt, certaines personnes vont se trouver moins bouffies, perdre un peu de poids." A condition, bien sûr, de ne pas remplacer la bière ou le vin par des boissons trop sucrées.

Dr Véronique Landel

Se méfier de la dose "maison"

Si l'arrêt n'est pas possible, ce mois de janvier peut être l'occasion d'au moins réduire les quantités d'alcool consommées. "Attention aux doses 'maison' qui débordent largement par rapport aux doses de bar", prévient Véronique Lander.

Il est en effet recommandé, de façon générale, de ne pas consommer plus de 10 unités d'alcool par semaine et pas plus de deux par jour, et d'avoir des jours sans consommation. "Une unité, c'est 10cl pour le vin, 25cl pour une bière à 5° et 2,5cl pour les alcools forts comme le whisky, la vodka, le pastis…"

Depuis trois ans, le GHH participe au Dry January.Depuis trois ans, le GHH participe au Dry January. - Célia Caradec

A qui s'adresse le Dry January ?

Pour rappel, le Dry January s'adresse aux personnes qui pensent avoir une consommation ordinaire d'alcool. L'arrêt brutal peut être dangereux pour les personnes dépendantes à l'alcool, pour qui le sevrage nécessite un suivi médical. "Pour les personnes malades, le déclic ne vient pas du défi de janvier, plutôt d'un retentissement médico-psychosocial", souligne le Dr Landel, comme un bilan de santé inquiétant, une confiscation du permis de conduire, des avertissements au travail ou une alerte de l'entourage.

Galerie photos
A l'hôpital Monod, vendredi 16 janvier, les patients de passage étaient invités à comparer leur dose "maison" et la dose servie dans les bars. - Célia Caradec Depuis trois ans, le GHH participe au Dry January. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. Arrêter l'alcool pendant un mois : le Dry January "mieux accepté" aujourd'hui
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple