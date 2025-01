Normandie. "Ça ne sert à rien", "on va boire plus en février…" Un addictologue répond aux objections au Dry January

Peut-être vous êtes-vous lancé ce défi ? Celui du Dry January qui consiste à passer le mois de janvier sans boire un verre d'alcool. Une manière parfois de compenser les excès des fêtes. Certains balaient d'une main les intérêts que peut présenter la pratique. Alexandre Baguet, responsable du service addictologie au CHU de Rouen, répond aux objections.

Arrêter seulement un mois, ça ne sert à rien…

"Si si ça sert. C'est vraiment intéressant. D'abord pour sa santé, notamment sur quelque chose d'assez élémentaire comme le sommeil. On s'aperçoit assez rapidement de l'amélioration du sommeil. Donc on peut sentir en un mois un bénéfice. Ça a aussi un effet à long terme."

C'est inutile si c'est pour boire d'autant plus en février…

"Statistiquement, ce n'est pas ce qu'on constate. On voit plutôt que la diminution, voire l'arrêt de consommation d'alcool pendant un mois, entraîne des modifications durables de son comportement avec l'alcool dans les mois à venir. On observe dans les mois qui suivent la poursuite de cette diminution de la consommation."

L'alcool aide à se détendre

"L'alcool a de multiples propriétés, désinhibitrices, anxiolytiques… Ce n'est pas pour rien que c'est consommé. Mais le Dry January est l'occasion de voir qu'il y a des verres moins utiles que d'autres… Et puis, si on a l'impression d'avoir l'alcool gai, sur le long terme, la consommation excessive d'alcool a plutôt tendance à faire diminuer le moral. Et il y a bien sûr le risque de cancer, de cirrhose…"

Je n'ai pas de problème avec l'alcool

"Le Dry January permet de s'interroger sur sa consommation. Il y a beaucoup de nuances entre une consommation qui pose un problème ou une consommation qui n'en pose aucun. C'est très subtil. Parfois, on a une consommation plus problématique qu'on ne le pense. Et puis parfois, on est inquiet alors qu'on n'a pas une consommation problématique. Faire la part des choses est intéressant. Et ce qu'il faut retenir, c'est que toute diminution de sa consommation a un effet bénéfique pour la santé."

Pour rappel, les autorités de santé conseillent chez l'adulte de ne pas dépasser 10 verres d'alcool standard par semaine, et pas plus de deux verres par jour. Les mêmes experts recommandent d'avoir des jours dans la semaine sans consommation.