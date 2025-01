Caen. "Dry January" : un mois pour repenser sa consommation d'alcool

Se remettre au sport, manger plus sainement… En ce début janvier, les résolutions de la nouvelle année se mettent doucement en place. Parmi elles, une initiative gagne de plus en plus d'adeptes : le "Dry January", un défi qui consiste à ne pas consommer d'alcool pendant un mois. Pour certains, cette résolution peut s'avérer plus ardue que prévu. Mais Karine Hartemann, gérante de la cave sans alcool "Au plaisir des Sans" à Caen, a quelques conseils : "Il ne faut pas se mettre la pression. Si déjà on se fixe un objectif de modération, c'est un bon début. La moindre modification dans la consommation d'alcool est bénéfique sur le long terme", explique-t-elle. L'un des secrets pour réussir est d'adopter une approche festive et conviviale. "Faire le Dry January à plusieurs, c'est toujours plus facile et plus drôle."

Au-delà d'un simple défi, ce mois sans alcool est une opportunité de repenser sa consommation et de tester de nouvelles habitudes de vie, pour prendre soin de sa santé tout en montrant qu'il est possible de célébrer autrement. Alors, prêt à relever le défi ?