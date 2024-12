Caen. Trois ouvertures originales dans l'Agglo

La rédaction de Tendance Ouest a mené l'enquête et vous dit tout sur ces nouvelles ouvertures et sur leurs particularités.

Cave, carrosserie et cours d'anglais

"C'est une toute nouvelle aventure pour moi et une vraie reconversion professionnelle", s'enthousiasme Karine Hartemann la gérante d'Au Plaisir des Sans, une cave sans alcool située 42 rue Saint-Michel à Caen. Avec déjà plus de 200 références sans alcool, Karine Hartemann a pour objectif d'augmenter sa gamme très vite. Pour Thomas Jourdan, l'heureux gérant de ZeCarrossery, spécialisé dans le débosselage sans peinture et la carrosserie, il s'agit d'une vraie passion. "Avant de m'installer à Carpiquet, j'étais toujours en déplacement, car j'étais spécialisé dans les sinistres grêles", se remémore-t-il. Quant à Charlotte Frugere il s'agit d'une seconde ouverture pour l'enseigne Les Petits Bilingues qui vient de s'installer à Douvres-la-Délivrande. "Notre centre propose des cours d'anglais sur mesure, en groupe ou individuel et pour tous les âges", précise Charlotte Frugere. "Apprendre l'anglais dès le plus jeune âge, c'est un véritable investissement d'avenir", ajoute-t-elle.