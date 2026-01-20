Cherbourg-en-Cotentin. Un appartement prend feu : un homme blessé et 35 pompiers mobilisés

Un incendie s'est déclaré ce lundi 19 janvier, vers 18h, dans un appartement situé au troisième étage d'un immeuble rue du Maine, à Cherbourg-en-Cotentin.
La victime a été transportée à l'hôpital
Neuf locataires ont été impliqués mais mais il n'y a pas eu d'évacuation. Un homme de 28 ans a été brûlé aux mains. Pris en charge par les secours il a été transporté vers l'hôpital de la ville. Les huit autres personnes, indemnes, ont été examinées par un infirmier.
Trente-cinq sapeurs-pompiers de 7 centres de secours ont été mobilisés ainsi qu'une équipe du Service d'aide médicale urgente de la Manch (Samu 50).
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.